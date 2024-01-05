Происшествия 05 января 2024, 09:04 Крупный пожар произошел в больнице в Германии, есть погибшие AFP: при пожаре в больнице в ФРГ один человек погиб, более шести пострадали РИА «Новости»

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Вечером 4 января пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцен, федеральной земле Нижняя Саксония. Об этом сообщило AFP со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, жертвой пожара стал один человек, еще шестеро получили серьезные травмы. В полиции добавили, что еще несколько человек получили легкие ранения.

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Более подробную информацию о состоянии пострадавших, а также о причинах возгорания в медицинском учреждении журналисты не привели.

Ранее возле немецкого города Рутс загорелся крупнейший в стране парк развлечений. В момент ЧП в нем находилось порядка 25 тысяч посетителей. В порту Дуйсбурга горела свалка металлолома.