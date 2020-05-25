Крупный пожар произошел в больнице Приморья. СК начал проверку

В краевом главке МЧС рассказали, что кровля городской больницы Партизанска вспыхнула 25 мая в 06:12 (24 мая 23:12 по московскому времени). Из здания эвакуировали 74 человека, в том числе 18 медиков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Людей выводили из горящего здания по лестницам. Спустя три с половиной часа пожарным удалось остановить распространение пламени. В тушении пожара принимают участие 39 человек и девять единиц техники.

Информации о точной причине ЧП пока нет. Глава Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram сообщил, что на помощь своим коллегам в Партизанск прибудут спасатели из Находки. Они помогут разобрать завалы и вынести из больницы оборудование. Пациентов разместили в отдельном терапевтическом здании. Двух человек в тяжелом состоянии в сопровождении реаниматолога перевезут в больницу Находки. Тушение пожара продолжается.