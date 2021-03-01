Крупный пожар произошел в бизнес-центре Приморского края

В городе Артем Приморского края в здании большого бизнес-центра «Сангурай» произошел крупный пожар. Открытое горение удалось прекратить примерно через четыре часа после начала пожара.

Как сообщает vostokmedia.com, изначально площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. В ходе пожара она выросла до 1300 метров. Поэтому пришлось задействовать несколько дополнительных бригад и единиц техники.

По данным МЧС по региону, пожар начался с неэксплуатируемой мансарды над автомобильным магазином, расположенном в торговом центре.

Пострадавших нет. Из здания пришлось эвакуировать 20 человек.