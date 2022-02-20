Крупный пожар произошел в ангаре в Остаповском проезде в Москве

Крупный пожар в ангаре вспыхнул в Остаповском проезде в Москве. По предварительным данным, там находится прокат автомобилей, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его данным, возгорание возникло в строении № 17. Пожару присвоили № 1-бис. Источник уточнил, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров, есть угроза распространения огня.

В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили, что получили заявку по этому адресу в 06:55.

«Происходит загорание в одноэтажном металлическом строении. Что горит и площадь, — уточняется. Команда передала, что обстановка на месте спокойная. Сил и средств достаточно», — добавили в ведомстве.