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    18 марта 2022, 13:02

    Крупный пожар произошел в Алупке, пострадал один человек

    Полина Гребенщикова

    Двухэтажное торговое здание загорелось в Алупке утром 18 марта. Пострадал один человек, написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Площадь пожара составляла более 1000 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать сотрудникам МЧС.

    «Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым», — сообщили в ведомстве.