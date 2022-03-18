Крупный пожар произошел в Алупке, пострадал один человек

Двухэтажное торговое здание загорелось в Алупке утром 18 марта. Пострадал один человек, написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Площадь пожара составляла более 1000 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать сотрудникам МЧС.

«Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым», — сообщили в ведомстве.