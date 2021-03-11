Крупный пожар произошел под Владимиром. Видео

Здание загорелось в городе Ковров во Владимирской области. В Сеть попало видео с места происшествия. Кадры принадлежат пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На них видно, что из трехэтажного здания валит густой дым, виден также огонь. По данным РИА «Новости», пожар произошел в здании возле завода имени Дегтярева. На месте работают пожарные. Площадь составляет 300 квадратных метров.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило около 05:00. ЧП произошло в доме № 1 на улице Труда.

По предварительным данным, в момент пожара в постройке не было людей. На месте работают 50 спасателей и 18 единиц техники. В чем причина произошедшего, пока не известно. Местные жители в социальных сети публикуют фото пожара.