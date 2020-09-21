Крупный пожар произошел под Ростовом-на-Дону

Отмечается, что пожар возник накануне. Пожарным удалось потушить огонь только через пять часов. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 19 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.

Также пришлось задействовать пожарный катер КС-110 для подачи воды прямо из реки, так как огонь полыхал в местах, труднодоступных для машин.