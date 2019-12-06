Крупный пожар произошел под Екатеринбургом. Там загорелся склад с покрышками

Огонь охватил склад с покрышками в поселке Большой Исток (Свердловская область). По предварительным данным, площадь пожара составили 500 квадратных метров.

Здание находится на улице Пушкина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 07:55 по местному времени (05:55 по мск).

Источник фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

«Есть угроза распространения огня на соседние здания предприятия», — заявили порталу Urа.ru в пресс-службе ведомства.

Источник фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На месте работают 45 человек и 15 единиц спецтехники. Уточняется, что тушение пожара усложняется тем, что место ЧП удалено от источников воды.

К 09:11 (07:11 по мск) огонь на складе локализовали. Работы по тушению продолжаются, уточнили в ведомстве. Крыша здания полностью сгорела. Об этом написал сайт kp.ru.

Информации о пострадавших нет. Что стало причиной пожара, также пока не известно. Все обстоятельства случившегося выясняются.