Крупный пожар произошел на заводе в Стерлитамаке. Видео

В Стерлитамаке произошел пожар на заводе «Синтез-Каучук». В пресс-службе завода сообщили, что возгорание удалось ликвидировать за 20 минут.

ЧП произошло 21 апреля, во время проведения работ по ремонту металлоконструкций на градирне № 2 водоблока С-7 ОАО «Синтез-Каучук». В какой-то момент загорелся пластиковый ороситель.

«На место оперативно выехали пожарные расчеты ООО ПЧ „Защита“, нештатная ситуация была ликвидирована в течение 20 минут», — сказано в сообщении.

Никто не пострадал. Причины случившегося сейчас выясняют. Все технологические установки предприятия работают в штатном режиме. Превышение норм ПДК не выявлено, экологической обстановки города ничего не угрожает.