Крупный пожар произошел на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое
На заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое произошел крупный пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.
Завод находится в 28 километрах от города. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 02:42 по московскому времени. Через восемь минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
«На момент прибытия происходило горение внутри здания, угрозы рядом стоящим объектам нет», — сообщили в МЧС.
Пожар тушат 27 человек и 12 единиц техники.
В администрации города в Telegram-канале сообщили, что работы на заводе из-за пожара превращены, конденсат перекрыт. На месте происшествия развернули оперативный штаб.
«Работают сотрудники 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО», — сообщили в администрации.
Причины пожара пока неизвестны.
Завод принадлежит организации «Газпром переработка». Это основной производитель высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе.