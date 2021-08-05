Крупный пожар произошел на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое

На заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое произошел крупный пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

Завод находится в 28 километрах от города. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 02:42 по московскому времени. Через восемь минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

«На момент прибытия происходило горение внутри здания, угрозы рядом стоящим объектам нет», — сообщили в МЧС.

Пожар тушат 27 человек и 12 единиц техники.

В администрации города в Telegram-канале сообщили, что работы на заводе из-за пожара превращены, конденсат перекрыт. На месте происшествия развернули оперативный штаб.

«Работают сотрудники 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО», — сообщили в администрации.

Причины пожара пока неизвестны.

Завод принадлежит организации «Газпром переработка». Это основной производитель высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе.