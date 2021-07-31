Крупный пожар произошел на территории венного госпиталя в Хабаровске. Фото

В Хабаровске в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя произошел пожар. В результате никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

«31 июля в 00:50 (17:50 по московскому времени) на открытой площадке территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске произошло возгорание строительных материалов. Силами пожарных расчетов возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Источник фото: группа в соцсети «Вконтакте» «Страница новостей»,

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Это выяснят эксперты. По данным группы в соцсети «Вконтакте» «Страница новостей», площадь возгорания составила 200 квадратный метров. По их данным, из здания были эвакуированы 178 пациентов. Источник издания сообщил, что загорелся склад под окнами терапевтического отделения. В этом месте был свален мусор и утеплитель. В соцсетях появилось фото с мета происшествия. На нем видно, что от пожара почернели стены здания.