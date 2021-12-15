Крупный пожар произошел на стройке дома во Владивостоке

Строящееся высотное здание загорелось во Владивостоке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

По данным НСН, возгорание распространилось на 300 квадратных метрах. Рабочих эвакуировали со стройки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар уже потушили. В МЧС уточнили, что загорелся утеплитель на фасаде здания с первого по двадцатый этажи.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.