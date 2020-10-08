Крупный пожар произошел на складе в Уссурийске

В Уссурийске загорелся склад на Коммунальной улице. Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии и видео, на которых видны столбы дыма. В МЧС рассказали, что в тушении задействованы 35 человек, но площадь пожара еще уточняется.

Пожар на складе в Приморском крае произошел в 10:46 (03:46 по московскому времени). Загорелся склад, расположенный по адресу: улица Коммунальная, 5б.

«Немедленно на место пожара были направлены расчеты огнеборцев, которые прибыли по указанному адресу уже спустя восемь минут (в 10:54)», — сообщили в приморском управлении МЧС.

К моменту прибытия пожарных горела кровля склада по всей площади здания.

В тушении задействованы девять единиц техники и 35 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.