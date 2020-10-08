08 октября 2020, 12:10
Крупный пожар произошел на складе в Уссурийске
Пожар произошел на складе кожаных изделий в Уссурийске, сейчас его тушат. Об этом сообщил Life.
Возгорание распространилось на 1200 квадратных метров. Сейчас его тушат пожарные. Известно, что они прибыли на место происшествия через восемь минут после сообщения об этом. Информации о пострадавших или погибших нет.
Ранее стало известно, что в Уссурийске загорелся склад на Коммунальной улице. Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии и видео, на которых видны столбы дыма. В МЧС рассказали, что в тушении задействованы 35 человек.