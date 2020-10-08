Крупный пожар произошел на складе в Уссурийске

Возгорание распространилось на 1200 квадратных метров. Сейчас его тушат пожарные. Известно, что они прибыли на место происшествия через восемь минут после сообщения об этом. Информации о пострадавших или погибших нет.

Ранее стало известно, что в Уссурийске загорелся склад на Коммунальной улице. Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии и видео, на которых видны столбы дыма. В МЧС рассказали, что в тушении задействованы 35 человек.