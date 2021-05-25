25 мая 2021, 07:41
Крупный пожар произошел на складе в Ростове-на-Дону. Видео
Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону на складе с бутилированной водой. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.
Сообщение о пожаре в двухэтажном складском здании Вавилова, 73А в дежурную часть поступило в 05:47. Об этом сообщили в МЧС Ростовской области.
«По оперативным данным, площадь пожара 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пожарные работают по повышенному номеру 2», — сообщили в ведомстве.
В 07:06 ранг пожара подняли до трех. Огонь пытаются потушить 66 человек с помощью 22 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.