Крупный пожар произошел на складе в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска вспыхнул пожар на складе. Инцидент произошел поздно вечером 21 октября. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Помещение загорелось по улице Дуси Ковальчук 1, в корпусе номер 12. Огонь охватил около 80 квадратных метров. Из-за того, что тушение затрудняло сильное задымление, пожарным понадобилось около часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

На месте ЧП работали 55 человек и 15 пожарных машин. В результате инцидента никто не пострадал. Расследуются причины происшествия.