Крупный пожар произошел на складе с резиной в Пскове

Огонь охватил помещения склада в Пскове. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 08:38. На площади в 900 «квадратов» горит резина. Туда направлен пожарный поезд, на месте уже работают 37 человек и 11 единиц техники. На кадрах, предоставленных ведомством, видны клубы черного густого дыма.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС добавил, что горит склад на заводе ООО «Псков-Полимер», пострадавших нет.

Предприятие ООО «Псков-Полимер» — один из наиболее крупных заводов в городе. Он занимается производством обуви бренда Nordman, товар покупают в российских регионах и 20 государствах ближнего и дальнего зарубежья.