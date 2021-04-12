Крупный пожар произошел на складе отходов от деревообработки в Биробиджане

Более 17 часов сотрудники МЧС тушат огонь на складе отходов от деревообработки в Биробиджане. Площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Пожар произошел на Индустриальной улице. Информация о нем поступила в дежурную часть вечером 11 апреля. На место отправились пожарные городских спасательных частей.

В тушении задействованы 32 сотрудника МЧС, порядка десятка единиц техники, а также экскаватор. Спасатели не допустили перехода огня на жилые участки или другие объекты.

«Ситуация изначально осложнилась тем, что данный район — безводный, это значит, что для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше полутора километров», — заявил замначальника ГУ МЧС России по ЕАО Константин Воронцов.

Он добавил, что на помощь также вызваны пожарно-спасательные караулы. Инспекторы госпожнадзора сейчас выясняют, как и по каким причинам начался пожар.

В региональном МЧС напомнили, что с 8 апреля 2021 года в области действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы и горючих отходов, применение открытого огня запрещены.