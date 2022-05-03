Крупный пожар произошёл на складе на востоке Подмосковья

Пожар произошел на складе в Богородском городском округе Подмосковья. Огонь охватил все здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Подразделения МЧС ликвидируют пожар на складе в Московской области», — говорится в сообщении.

Складское здание расположено на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе. В ликвидации огня задействованы около 100 человек и 33 единицы специальной техники.

Как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, размеры склада составляют 150 на 170 метров. Таким образом, площадь возгорания составляет более 25 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о том, что площадь пожара составляет почти 34 тысячи квадратных метров.

«Склад с бумагой горит по всей площади — 33 800 кв. метров. Произошло частичное обрушение», — рассказал собеседник агентства.

Горящее здание находится на территории логистического центра. Огонь угрожает другому строению, находящемуся на расстоянии 10 метров.

Пожару присвоен повышенный ранг. В готовность приведен пожарный поезд.

О пострадавших не сообщается.