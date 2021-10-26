Крупный пожар произошел на рынке во Владивостоке

На Некрасовском рынке во Владивостоке вспыхнул пожар. По предварительным данным, площадь возгорания выросла до 700 квадратных метров, эвакуированы 70 человек, еще 10 человек спасены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«По предварительным данным общая площадь горения составила 700 квадратных метров. Эвакуировано 70 и спасены 10 человек. Данных о пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства. там также отмечено, что вся информация по происшествию уточняется.

В мэрии Владивостока, как сообщило РИА «Новости», добавили, что эвакуированы работники рынка и прилегающих павильонов. ГИБДД перекрыло подъезды к рынку, полиция — доступ внутрь. Пожару присвоен второй ранг опасности. На месте происшествия находятся глава города, начальник гарнизона, также ожидают прибытия начальника городской полиции.

Представитель прокуратуры Приморья позднее сообщил агентству о начале проверки по факту пожара.

«Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту пожара на рынке на Некрасовской. По поручению прокурора края Сергея Столярова на место происшествия выехал прокурор Владивостока Иван Иванов», — привело агентство слова своего собеседника.

Он также отметил, что сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Сейчас спасателям удалось локализовать пожар.

В Сочи произошел пожар на подстанции, расположенной в районе горы Бытха. Из-за ЧП отключилось электричество в одном из районов города. Возгорание уже потушили.