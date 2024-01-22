22 января 2024, 10:25
Крупный пожар произошел на рынке в Самаре
МЧС: огонь охватил Кировский рынок в Самаре
На рынке в Самаре вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
Судя по опубликованным кадрам, в небо поднялся густой огромный столб черного дыма. На месте видно несколько пожарных расчетов. По данным ведомства, возгорание произошло на Кировском рынке. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров
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«Предварительно, погибших и пострадавших нет», — указали в пресс-службе МЧС России.
На месте работают более 80 пожарных и 23 единицы техники. Для тушения огня привлекли пожарный поезд со станции «Кинель».
Ночью 22 января в пятиэтажном доме в Измайлове произошло возгорание. В одной из квартир загорелись вещи. Со второго и третьего этажей удалось спасти пять человек, в том числе ребенка. Информации о пострадавших не поступало.
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