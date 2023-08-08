Происшествия 08 августа 2023, 12:36 Крупный пожар произошел на производстве акриловых ванн под Ковровом Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области увеличился до 5,8 тыс. кв. м

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В поселке Гигант Ковровского района Владимирской области загорелось производство акриловых ванн. Площадь пожара составила почти шесть тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России.

Экстренные службы приняли вызов 8 августа в 10:38. На Первомайской улице в поселке Гигант, который находится в 14 километрах от Коврова, загорелось здание, которое занимало производство акриловых ванн. Когда спасатели приехали на место происшествия, площадь пожара составляла тысячу квадратных метров, но после полудня увеличилась до 5,8 тысячи.

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По предварительной информации, никто не пострадал. К тушению привлекли 30 специалистов и шесть единиц техники. Пожарные постарались остановить распространение огня на другие здания.

В ноябре 2022 года во Владимирской области загорелось мебельное производство, сообщили «Известия». Пожар случился в городе Лакинске.