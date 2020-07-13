Крупный пожар произошел на площадке с пиломатериалами в Красноярском крае. Фото и видео

В Красноярском крае произошел пожар на открытой площадке с пиломатериалами площадью две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, уточнили «360» в МЧС.

Пожарным стало известно о возгорании в 22:04 по местному времени (18:04 мск). Площадка со складированными на ней бревнами и досками расположена в 12 километрах от города Кодинска Кежемского района Красноярского края.

К 20:07 по Москве ранг пожара был повышен до второго номера. К тушению привлекли 53 человека и 15 единиц техники.

МЧС предоставило фотографии и видео тушения.

Источник фото: МЧС России

13 июля в Самаре произошел крупный пожар на складе с лакокрасочной продукцией и полиэтиленом. Вокруг, по словам очевидцев, стоял едкий запах, со склада валил черный дым. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.