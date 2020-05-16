    16 мая 2020, 19:54

    Крупный пожар произошел на объекте нефтегазовой корпорации в Китае

    Алена Макаренко

    Крупное возгорание произошло на одном из объектов Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение.

    По данным властей, возгорание началось в 21:30 по местному времени (16:30 по Москве) в городе Фушунь. Специалисты допускают, что пожар мог начаться после попадания молнии в здание.

    К месту ЧП приехали пожарные. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

    CNPC добывает газ и нефть на территории Китая и еще в 38 государствах.