Происшествия 05 января 2024, 17:07 Крупный пожар произошел на мебельном складе в Сочи МЧС: пожарные ликвидировали огонь на мебельном складе в Сочи

Читать 360tv в

Мебельный склад, находящийся в двухэтажном здании по улице Тимирязева, загорелся в Сочи. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона около 13:45. Огонь охватил площадь в 560 квадратных метров. Спасатели оперативно приступили к тушению.

Реклама

На месте происшествия работали 63 специалиста, задействовали 22 единицы техники. К 16:00 пожарные ликвидировали возгорание на складе.

Ранее в Тольятти погибла десятилетняя девочка, которая игралась в квартире с зажигалкой. В Подмосковье пожар, начавшийся из-за неосторожного обращения с огнеопасными предметами, унес жизнь двух девочек-подростков.