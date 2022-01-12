Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Самаре

Пожар повышенной категории сложности произошел в Самаре на мебельной фабрике в Зубчаниновке. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о возгорании поступила 11 января около шести часов вечера. Как рассказали очевидцы, перед возгоранием был слышен хлопок. Там загорелся второй этаж нежилого двухэтажного здание в Кировском районе города.

Пламя охватило 600 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. В тушении были задействованы 127 человек и 39 единиц техники. Также использовали семь звеньев газодымной службы.