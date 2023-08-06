Происшествия 06 августа 2023, 18:45 Крупный пожар произошел на краснодарском складе МЧС: пожар на 2,5 тысячи кв. м в складском здании в поселке Кубанском локализовали

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Пожарные локализовали огонь на площади в 2,5 тысячи квадратных метров в складском здании элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Локализация на площади 2500 квадратных метров. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.

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Всего в тушении пожара участвовали 103 человека и 24 единицы техники.

В МЧС сообщали, что на площади в 2000 «квадратов» загорелся склад с шелухой от семечек. Тушение огня осложнили сильный ветер и сухая погода.

Пожар в деревне Синьково Дмитровского городского округа произошел в магазине спортивных товаров. Появилась угроза распространения огня на ближайшее здание фабрики. Городская прокуратура начала проверку по факту возгорания. Правоохранители назначили пожарно-техническую экспертизу.