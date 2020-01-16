16 января 2020, 16:48
Крупный пожар произошел на Ямале
Сегодня, 16 января в Тарко-Сале загорелся ангар в районе вертодрома, пишет ИА Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО.
При прибытии МЧС на место пожара было заметно сильное задымление. Как сообщается, людей в здании не было. Помимо тягачей и самосвала никто не пострадал. Возгорание потушили быстро. Площадь открытого огня составила 900 квадратных метров.
Во время тушения пожара возникли трудности из-за безводности района и удаленности от ближайшего гидранта. Причины возгорания уточняются.