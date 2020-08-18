Крупный пожар произошел на Хорошевском заводе в Москве. Видео

Дым и огонь валят из здания на территории бывшего Хорошевского завода ЖБИ на западе Москвы. В Сети уже появилось видео с места происшествия.

Все произошло по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 3А. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Москве.

Горит одноэтажное здание, где находится ангар. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. В ангаре горят покрышки и горюче-смазочные материалы. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок.

На месте ЧП уже находятся сотрудники МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке и ликвидации загорания», — уточнили в МЧС.

Также свидетели говорят, что дым идет в сторону «Москва-Сити» и что огонь тушат две пожарные машины. Эту информацию уточнил канал «Москва-24».