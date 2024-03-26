Происшествия 26 марта 2024, 09:06 Крупный пожар произошел на ферме в Псковской области МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение на ферме в Псковской области РИА «Новости»

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В деревне Исаково Псковской области ранним утром произошел пожар на территории свиноводческого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил два здания, площадь его распространения составила порядка 6 300 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели не позволили пламени перейти на соседние здания. В работах по тушению задействовали девять единиц техники и 25 специалистов.

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В 08:01 по московскому времени ведомство сообщило о ликвидации открытого горения в комплексе. Сейчас спасатели проводят разборку и проливку конструкций. Сведения о пострадавших не поступали, причина ЧП на данный момент неизвестна.

В декабре деревянное строение свинофермы на площади 100 «квадратов» загорелось в Курганской области, спасатели помогли выбраться из огня 100 свиньям, но еще 25 животных погибли в огне.