Крупный пожар произошел на электрометаллургическом комбинате в Челябинске

Во вторник днем в Челябинске загорелось складское помещение на электрометаллургическом комбинате. Эвакуированы около 25 человек. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу экстренных служб.

Сейчас площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров. На месте работают пожарные, также к месту возгорания вызван пожарный поезд.

«Пожар на кровле одноэтажного железобетонного здания различного назначения достиг трех тысяч квадратных метров», — сказали в ведомстве.

В социальных сетях появились десятки видео с места происшествия. На них можно разглядеть, как из здания валит густой и черный дым. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего будут выяснять специалисты.

Несколько дней назад пожар вспыхнул в трехэтажном здании автосервиса в Керамическом проезде на севере Москвы. Вы результате пострадали два сотрудника МЧС. Спасатели тушили огонь с помощью пожарного поезда. Пламенем были охвачены верхние этажи строения.