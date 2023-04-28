28 апреля 2023, 23:25
Крупный пожар потушили в курганском селе Юрахлы
МЧС: пожар в селе Юрахлы Курганской области полностью ликвидировали
Пожар в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Хозяйственные постройки загорелись на площади 800 квадратных метров. По земле пламя распространилось на 100 гектаров. В ликвидации огня участвовали более 40 человек и 15 единиц техники
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Глава региона Вадим Шумков рассказал РИА «Новости», что причиной крупного пожара в деревне Корнилово того же района стал сильный ветер, который принес огонь со стороны деревни Юрахлы.
В Курганской области сотрудники МЧС несколько дней борются с пожарами.
Накануне местные власти ввели режим ЧС в Кургане и Кетовском муниципальном округе. В одном из сгоревших домов в деревне Логоушке спасатели обнаружили тело женщины. В этом населенном пункте, пожар серьезно повредил свыше 70 домов, всех жителей эвакуировали.
С сегодняшнего дня режим чрезвычайной ситуации распространился на весь регион.
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