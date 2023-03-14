Происшествия 14 марта 2023, 08:30 Крупный пожар потушили на складе в Крыму МЧС сообщило о тушении крупного пожара в Симферополе РИА «Новости»

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Спасателям удалось локализовать огонь на складе в Симферополе, там горело более 900 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Крыму.

«В 07:23 пожар локализован на площади более 900 квадратных метров», — заявил собеседник агентства.

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Все произошло в доме № 3 на Западной улице Симферополя. Там на площади 1000 квадратных метров загорелось одноэтажное помещение, где находился склад. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работали 39 человек и 12 единиц техники.

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Ночью 14 марта пожар произошел и в Свердловской области. В Тавде огонь охватил металлический производственный ангар. Пламя распространилось на 1600 квадратных метров. Огнеборцы оперативно приехали на место ЧП, возгорание удалось потушить.