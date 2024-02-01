01 февраля 2024, 23:39
Крупный пожар потушили на мясокомбинате в Пушкино
МЧС: пожар на мясном предприятии в Пушкино ликвидировали
Пожар в административном здании на территории мясного предприятия в Пушкино потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В 21:59 открытое горение ликвидировали», — указали в ведомстве.
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Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В ликвидации задействовали 56 человек и 20 единиц техники.
Пушкинская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на территории предприятия. По предварительным данным, огонь охватил одно из офисных помещений предприятия, после чего он распространился на все здание.Информации о пострадавших не поступало.
Ведомство опубликовало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию и его крыше.
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