Происшествия 01 февраля 2024, 23:39 Крупный пожар потушили на мясокомбинате в Пушкино МЧС: пожар на мясном предприятии в Пушкино ликвидировали

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Пожар в административном здании на территории мясного предприятия в Пушкино потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 21:59 открытое горение ликвидировали», — указали в ведомстве.

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Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В ликвидации задействовали 56 человек и 20 единиц техники.

Пушкинская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на территории предприятия. По предварительным данным, огонь охватил одно из офисных помещений предприятия, после чего он распространился на все здание.Информации о пострадавших не поступало.

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию и его крыше.