Эксклюзив 06 августа 2023, 17:54 Крупный пожар под Дмитровом локализовали на 1200 «квадратах» МЧС сообщило о локализации пожара под Дмитровом на площади в 1200 кв. м

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Пожар в магазине спортивных товаров в деревне Синьково под Дмитровом локализовали на площади 1200 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в региональном главке МЧС.

По данным прокуратуры Московской области, возгорание возникло в здании магазина, однако была угроза перехода огня на расположенную рядом фабрику.

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Причины пожара установят в рамках пожарно-технической экспертизы. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. На месте продолжают работать спасатели.