06 августа 2023, 17:54
Крупный пожар под Дмитровом локализовали на 1200 «квадратах»
МЧС сообщило о локализации пожара под Дмитровом на площади в 1200 кв. м
Пожар в магазине спортивных товаров в деревне Синьково под Дмитровом локализовали на площади 1200 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в региональном главке МЧС.
По данным прокуратуры Московской области, возгорание возникло в здании магазина, однако была угроза перехода огня на расположенную рядом фабрику.
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Причины пожара установят в рамках пожарно-технической экспертизы. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. На месте продолжают работать спасатели.
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