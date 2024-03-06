Происшествия 06 марта 2024, 17:31 Крупный пожар охватил строительное производство в Нижегородской области

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Мощный пожар вспыхнул на территории производства сэндвич-панелей в городском округе Бор. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание зафиксировали в здании на улице Островского. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

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Спасателям удалось полностью ликвидировать пламя. Теперь специалисты выясняют причины случившегося.