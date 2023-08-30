Происшествия 30 августа 2023, 21:32 Крупный пожар охватил гаражный комплекс в Краснодарском крае

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Крупный пожар произошел в поселке Яблоновском Краснодарского края — пламя охватило гаражный комплекс. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Адыгее.

Возгорание зафиксировали утром 29 августа. На место происшествия прибыли спасатели. Для тушения использовали пять стволов «Дельта». Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Ликвидировать его удалось в 12:53, а полностью потушить — к 15:08.