Крупный пожар охватил дома под Ростовом-на-Дону

Масштабное возгорание зафиксировано в Ростовской области. В городе Константиновск загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. На данный момент пламя охватило несколько построек, жилые дома и приближается к заправке.

Борьбу с огнем ведут сотрудники МЧС и волонтеры. Площадь пожара не уточняется.

«В Константиновске Ростовской области сейчас адово! Страшный ландшафтный пожар подбирается к автозаправке», — пишут местные паблики.

В экстренных службах напомнили, что это уже второй крупный природный пожар в области за 24 часа. В регионе отмечается рекордная жара и засуха, жителей предупредили о высокой пожароопасности.

14 августа при ландшафтном пожаре в поселке под Ростовом-на-Дону сгорели два жилых дома, от огня пострадали еще три строения. Пожар произошел в поселке Тацинского района.