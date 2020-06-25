Крупный пожар охватил частные дома на Среднем Урале

Полностью сгорели два частных жилых дома, нежилое здание и придворные постройки. Общая площадь пожара — более 400 квадратных метров. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра.

Пожарные локализовали огонь спустя чуть более часа. В ликвидации пожара задействованы 26 человек личного состава и девять единиц пожарно-спасательной техники.

«Тушение пожара продолжается», — говорится в сообщении.

До прибытия пожарных жители частных домов самостоятельно пытались потушить пламя.

Четыре человека эвакуировались. Однако два человека попали в больницу из-за отравления продуктами горения. Один из пострадавших — маленький ребенок.