25 июня 2020, 18:23
Крупный пожар охватил частные дома на Среднем Урале
Крупный пожар уничтожил несколько жилых построек в поселке Курьи, Сухой Лог. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Свердловской области.
Полностью сгорели два частных жилых дома, нежилое здание и придворные постройки. Общая площадь пожара — более 400 квадратных метров. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра.
Пожарные локализовали огонь спустя чуть более часа. В ликвидации пожара задействованы 26 человек личного состава и девять единиц пожарно-спасательной техники.
«Тушение пожара продолжается», — говорится в сообщении.
До прибытия пожарных жители частных домов самостоятельно пытались потушить пламя.
Четыре человека эвакуировались. Однако два человека попали в больницу из-за отравления продуктами горения. Один из пострадавших — маленький ребенок.