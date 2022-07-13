Крупный пожар недалеко от здания МФЦ произошел в Тюмени

В Тюмени недалеко от здания МФЦ по улице 30 лет Победы местные жители запечатлели на видео крупный пожар. По их словам, столб дыма был виден из разных частей города. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на группу «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, загорелось двухэтажное здание, принадлежащее местной организации, сообщили «Дни.ру».

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали людей из горящего строения. Пострадавших не зафиксировано.