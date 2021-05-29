Крупный пожар начался в промзоне Екатеринбурга

Серьезный пожар начался в промзоне Екатеринбурга в районе Пионерского поселка. По предварительным данным загорелось здание ангара.

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Огонь охватил 450 квадратных метров. Спасатели тушат возгорание.

В пресс-службе регионального управления МЧС России заявили, что есть вероятность распространения огня на емкости с горюче-смазочными материалами. Пожар еще не локализован, его тушат более пятидесяти человек с использованием 16 единиц техники.

Ранее в центральном районе Сочи загорелся строительный рынок. К месту происшествия стянули несколько пожарных расчетов, а ведущую к рынку улицу перекрыли.

Информация о пожаре в МЧС поступила в 23:51 28 мая, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Незамедлительно к месту ЧП направили силы и средства спасателей. К рынку стянули несколько пожарных расчетов. Работу также начали звенья газодымозащитной службы. В 00:42 пожар удалось локализовать, а в 01:01 — ликвидировать открытое горение. Полностью потушили огонь в 01:21. Причина пожара устанавливается.