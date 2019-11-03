«На улице Кооперативная происходит горение отдельно стоящего склада размером 70 на 50 метров, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров», — приводит агенство слова собеседника.

В МЧС также сообщили, что пожар удалось локализовать По предварительным данным, пострадавших нет.

Информации о причинах возгорания пока нет.