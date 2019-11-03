  • Крупный пожар начался в подмосковном Жуковском — горит склад на площади 1800 м²

    03 ноября 2019, 07:53

    Андрей Иванов

    Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. Огонь тушат 59 человек и 16 единиц техники. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
    Крупный пожар начался в подмосковном Жуковском — горит склад на площади 1800 м²

    «На улице Кооперативная происходит горение отдельно стоящего склада размером 70 на 50 метров, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров», — приводит агенство слова собеседника.

    В МЧС также сообщили, что пожар удалось локализовать По предварительным данным, пострадавших нет.

    Информации о причинах возгорания пока нет.