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    15 ноября 2020, 11:10

    Крупный пожар начался в новостройке на западе Москвы. Видео

    Дамир Матюхин

    Пожар начался в строящемся здании на Нежинской улице в Москве. От постройки идет густой черный дым.

    Причины возгорания пока не известны. Источник «360» уточнил, что площадь возгорания 20 квадратных метров.

    «Подразделения на месте, работают», — сказали «360» в пресс-службе столичного управления МЧС.

    Позже в МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:58.

    Данных о пострадавших пока также не поступало. Местные жители пишут в социальных сетях, что горит строящееся здание жилого комплекса премиум-класса Spirеs от застройщика Tekta Group.