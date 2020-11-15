Крупный пожар начался в новостройке на западе Москвы. Видео

Пожар начался в строящемся здании на Нежинской улице в Москве. От постройки идет густой черный дым.

Причины возгорания пока не известны. Источник «360» уточнил, что площадь возгорания 20 квадратных метров.

«Подразделения на месте, работают», — сказали «360» в пресс-службе столичного управления МЧС.

Позже в МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:58.

Данных о пострадавших пока также не поступало. Местные жители пишут в социальных сетях, что горит строящееся здание жилого комплекса премиум-класса Spirеs от застройщика Tekta Group.