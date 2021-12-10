Крупный пожар начался в национальном парке Австралии

Крупный пожар начался на территории национального парка на юго-западе Австралии. Огонь охватил более 1000 гектаров леса, сообщил ОТР.

«Огонь быстро распространяется. Способствует этому сильные ветра и высокая температура. Огнем уже охвачены территории за пределами национального парка», — рассказал Джефф Беннет, руководитель Службы национальных парков.

Власти объявили экстренное предупреждение. Жителей эвакуируют из ближайших населенных пунктов.