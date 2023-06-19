Эксклюзив 19 июня 2023, 19:30 Крупный пожар начался в квартире на севере Москвы Источник «360»: пожар в доме на севере Москвы охватил несколько этажей

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Квартира загорелась в многоэтажке на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, пожар начался в квартире на четвертом этаже, но после огонь перекинулся на этаж выше. Прибывшие на место происшествия пожарные заявили об открытом горении, которое видно из окон. В ходе тушения спасатели эвакуировали из горящего подъезда 16 человек, в том числе троих детей.

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Источник уточнил, что в ходе тушения пострадал пожарный, который получил тепловой удар, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, на четвертом этаже пламя распространилось на площади в 35 квадратных метров, на пятом огонь повредил меньшую площадь - только пять квадратов. Пожарные приступили к проветриванию помещений от заполнившего дыма.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что из окон и балкона четвертого этажа валит густой черный дым. Один из жильцов пострадавшего дома спас кошку, которую вынес на руках. После тушения несколько .этажей дома покрылись копотью.