Крупный пожар начался в частном секторе в Самаре. Загорелись 10 жилых домов

Сильный пожар начался в частном секторе в Железнодорожном районе Самары рано утром 8 августа. Сначала загорелся один дом, а потом огонь перекинулся на близлежащие постройки. Сейчас горят 10 жилых домов и хозяйственные постройки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Самарской области, когда спасатели приехали на место ЧП, горел частный дом и надворные постройки на общей площади 250 квадратных метров. Огонь начал распространяться и пожару присвоили повышенный уровень сложности. Пламя перекинулось на другие дома.

«Происходит горение 10 частных домов, на общей площади 1300 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Спасатели не проводили эвакуацию. Погибших и пострадавших нет. Пожар тушат более 90 человек и почти 30 единиц техники. К месту происшествия стягивают дополнительные силы. Информации о причинах пожара пока нет.