Крупный пожар начался на складе в Петербурге. В здании пролили солярку

В здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга пролили солярку — там начался пожар. Ему присвоили повышенный номер сложности.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, горит здание на улице Косая Линия. Одна часть его заброшена, а вторую используют как склад.

Огонь горит на площади 80 «квадратов». Здание одноэтажное, размером 30 на 120 метров. По предварительной информации, пожар начался из-за разлива дизельного топлива во время заправки модульной котельной. Информации о жертвах и пострадавших нет.