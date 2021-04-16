Крупный пожар начался на складе в Королеве. Видео

Пожар возник в нежилом здании в Королеве. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Угрозы жилым домам нет, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Сообщение о сильном задымлении на улице Академика Легостаева поступило в 21:14. Дым шел с территории промзоны, рядом с домом № 8.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри складского помещения размером 2500 квадратных метров, площадь пожара 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

К месту пожара также была направлена химическая лаборатория ПСО-1 для забора проб воздуха на превышение норм ПДК вредных веществ.

К тушению возгорания привлечены 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 17 человек и пять единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения работают. Угрозы жилым строениям нет.