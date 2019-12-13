Крупный пожар охватил склады в Чертанове, его тушит авиация. Трансляция

Крупный пожар начался на складе в районе Варшавского шоссе. В результате обрушилась кровля, известно об одном пострадавшем. «360» ведет прямую трансляцию с места ЧП.

13:51 Движение в районе ЧП перекрыто.

«Движение по улице Подольских Курсантов перекрыто от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе в обе стороны», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

13:42 Площадь обрушения увеличилась до 200 квадратных метров, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

13:40 Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ заявила, что второй пожарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на место пожара в Чертанове.

13:38 Пожар происходит на складе с тканями.

13:21 Telegram-канал Mash сообщил о третьем обрушении на складе. Также канал отметил, что на месте работают два вертолета.

13:18 По данным Life Shоt, здание склада полностью газифицировано и подключено к электросети, его пока не удалось отключить.

13:14 Также в МЧС предупредили водителей о затруднении движения рядом с местом пожара. Ведомство рекомендовало автолюбителям выбирать пути объезда и не создавать помех пожарным.

13:12 В МЧС «360» подтвердили, что площадь пожара увеличилась до 3000 «квадратов». «Кроме того, на месте работает передвижная лаборатория ГУ МЧС по Москве на выявление повышения ПДК вредных частиц, продуктов горения», — рассказал представитель МЧС.

13:11 Также к месту ЧС направилась дежурная бригада спасателей Московского авиационного центра на специальном автомобиле, уточнили в Департаменте ГОЧСиПБ.

13:10 «360» стало известно, что площадь пожара возросла до 3000 квадратных метров.

13:09 Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ сообщила, что пожарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на тушение пожара.

13:06 Telegram-канал Life Shot написал, что пострадавшего завалило Пожарного обломками во время тушения склада. Его удалось вывести наружу. Медики оказывают ему первую помощь.

13:01 Telegram-канал Ваza сообщил, что площадь пожара возросла до 1200 квадратных метров. По сведениях канала, один пожарный пострадал. Эту информацию подтвердил и источник «360».

12:56 Один человек пострадал.

12:55 Произошло обрушение на площади 200 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг.

Источник фото: сообщество «Подсмотрено в Москве | Московские новости» в соцсети «ВКонтакте»

12:47 Пресс-служба столичного управления МЧС сообщила «360» о том, что ЧП произошло по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Огонь объял складское здания.

«Прибывшие на место пожарные расчеты подтвердили, что происходит горение в складском здании на площади 200 квадратных метров. Подразделения приступили к ликвидации пожара. Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в ведомстве.

12:36 Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров, началось обрушение кровли, уточнил собеседник «360». «Внутри взрываются газовые баллоны», — подчеркнул источник «360» в экстренных службах.