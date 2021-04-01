Крупный пожар начался на производстве детских площадок в Бронницах

В Бронницах в 14:51 загорелось производственное здание, в котором делают детские площадки. Огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.

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«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в здании по производству детских площадок. <…> Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба МЧС

В МЧС уточнили, что пожарные в 15:12 остановили распространение огня. ЧП произошло по адресу: Комсомольский переулок, дом 52. Более подробной информации пока нет.